40-годишен мъж е задържан за нанасяне на средна телесна повреда, съобщиха от Софийска районна прокуратура.

На 6 май край автобусна спирка на столичния пл. „Лъвов мост“ той нанесъл множество удари с ръка на потърпевшия. Вследствие на побоя 58-годишната жертва е със закрита черепно-мозъчна травма, счупен череп, лицева травма и счупване на две ребра.

Извършителят е бил осъждан за идентично престъпление и е в изпитателен срок. Предвид възможността да извърши повторно нарушение на закона той е задържан за срок до 72 часа.

По случая е образувано разследване, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“.

Спрямо обвиняемия е внесено искане за мярка „задържане под стража“.