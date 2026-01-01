Сърбия е единствената страна кандидат за членство в Европейския съюз от Западните Балкани, която не се е присъединила към четири нови външнополитически решения на ЕС, свързани с Беларус и ситуацията в Украйна. Белград обаче е подкрепил решението за ограничителни мерки срещу Мианмар, предаде БГНЕС.

От Европейския съюз съобщиха, че Сърбия не се е присъединила към решението (CFSP) 2026/508 от 23 април за допълнителни ограничителни мерки заради действията на Русия, дестабилизиращи ситуацията в Украйна.

Сред мерките са ограничения срещу т.нар. руски „сенчест флот“, забрана за транзакции с още 20 руски банки, както и забрана за използването на криптовалутата RUBx и цифровата рубла.

Белград не е подкрепил и решението (CFSP) 2026/512 от 23 април, с което се въвеждат допълнителни ограничения заради участието на Беларус в руската агресия срещу Украйна. Те включват разширяване на списъка със стоки, които могат да допринесат за военното и технологичното укрепване на Беларус или за развитието на нейния сектор за отбрана и сигурност.

Сърбия не се е присъединила и към решението (CFSP) 2026/504 от 23 април относно ограничителни мерки заради действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, както и към решението (CFSP) 2026/501, също от 23 април, свързано със санкции заради ситуацията в Беларус и участието на Минск в руската агресия срещу Украйна.

Всички останали страни кандидати за членство в ЕС от Западните Балкани - Северна Македония, Черна гора, Албания и Босна и Херцеговина - са се присъединили към четирите нови решения на Съвета на ЕС.

Те са поели ангажимент националните им политики да бъдат приведени в съответствие с решенията на ЕС, като Съюзът „взема под внимание и приветства този ангажимент“, се посочва в съобщението.

По отношение на решението на Съвета на ЕС (CFSP) 2026/927 от 27 април за удължаване на ограничителните мерки заради ситуацията в Мианмар/Бирма, всички страни кандидати от Западните Балкани, включително Сърбия, са се присъединили към позицията на ЕС.

Те също са поели ангажимент да приведат националните си политики в съответствие с решението, което Европейският съюз приветства.