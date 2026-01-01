Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че няма договорка между него и руския му колега Владимир Путин Москва да получи целия регион Донбас в източна Украйна, съобщи „Киев Индипендънт“.

Изявлението идва на фона на факта, че териториалните искания на Русия остават основната пречка пред мирните преговори с посредничеството на САЩ, пораждайки опасения в Киев, че Вашингтон може да подкрепи позицията на Москва.

„Не“, отговори Тръмп на въпрос на журналисти дали с Путин имат разбирателство Русия да получи целия Донбас.

Украйна поддържа позицията, че замразяването на настоящата фронтова линия е най-реалистичната основа за прекратяване на огъня. Русия от своя страна настоява украинските сили да се изтеглят от части на Донбас като условие за каквото и да било споразумение – искане, което Киев отхвърля.

Американският президент също така заяви, че според него войната на Русия е близо до своя край и че Москва и Киев се приближават към споразумение, повтаряйки подобни коментари, направени дни по-рано от Путин.

„Краят на войната в Украйна… наистина мисля, че е много близо“, каза републиканецът.

Думите му последваха изявления на Путин от 9 май по време на пресконференция в Кремъл след ограничените тържества за Деня на победата. Попитан за възможността да пътува до Русия като част от дипломатическите усилия, Тръмп заяви, че ще направи „всичко необходимо“, за да посредничи за мирно споразумение, като добави, че то „се приближава“.

Преговорите между Украйна и Русия с посредничеството на САЩ остават в застой повече от два месеца, докато Вашингтон все повече насочва вниманието си към Иран и свързаните с него дипломатически усилия.

Докато Киев се стреми да възобнови преговорите, руският външен министър Сергей Лавров заяви през април, че разговорите с Украйна в момента не са приоритет за Москва.