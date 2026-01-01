Депутатът от ПП Николай Денков направи kоментар по повод свалената охрана от НСО на Делян Пеевски. Според него решението е закъсняло и е трябвало да бъде взето много по-рано.

„Не мисля, че от вчера за днес се е появила нова информация, която показва, че на Пеевски може да му се махне охраната“, каза Денков. Той допълни, че охраната е струвала „изключително скъпо на данъкоплатците“, без да е било ясно защо е била необходима.

Бившият премиер заяви още, че е време да отпадне и охраната на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов (бел. ред.: коментарът му е направен минути преди това да стане факт). По думите му, ако действително е имало подаден отказ от охрана още през декември, остава въпросът защо тя е продължила толкова дълго.

„Каквото и да се каже, всичко води до едно – тази охрана не трябваше да съществува и трябваше да бъде премахната много по-рано“, коментира Денков.

Той разкритикува решението България да бъде представена на ниско ниво на предстоящата среща на формата B-9, като определи това като „лош знак“ за ангажираността на страната по темите за сигурността и отбраната в Източна Европа. Според депутата от Продължаваме промяната България е единствената държава, наред с Унгария, която ще изпрати дипломатически представител вместо министър-председател, външен министър или министър на отбраната.