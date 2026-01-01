60-годишен мъж от Варна е обвинен в изготвяне на множество неистински официални документи и притежание на средства за изработването им, съобщиха от Апелативна прокуратура – Варна.

Той е задържан за срок до 72 часа с прокурорско постановление. Предстои прокуратурата да внесе искане в съда за налагане на мярка „задържане под стража“.

На 12 май т.г. са извършени проверки и претърсвания в частен дом, търговски обекти, медицински складове и заведения за хранене. Разследващите са иззели множество предмети и документи, използвани за изготвянето на фалшиви документи, удостоверяващи здравословното състояние на граждани, както и лични здравни книжки.

По данни на прокуратурата документите са били използвани за работа в различни търговски обекти, свързани с хранителния бранш и ресторантьорството.

Към момента е установено, че обвиняемият е извършвал дейността си от 2024 г.

Той е известен на органите на реда, но досега не е осъждан.

Разследването по случая продължава.