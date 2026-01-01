Столична община ще предложи алтернативно решение за застрояването на терена в „Младост“, където в момента се обсъжда изграждането на 22-етажна сграда. Това заяви зам.-кметът по градско развитие и планиране арх. Любо Георгиев по повод общественото напрежение около проекта.

Пред БНР главният архитект на София заяви, че практиката “ПУПче за имотче” ще бъде прекратена.

По предложение на „Спаси София“ от октомври 2025 г. в Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет беше въведено изключение, което на практика премахва задължителния контрол от страна на общинската администрация в определени случаи.

До тази промяна докладите на районните кметове задължително се придружаваха със становище на кмета на Столична община относно тяхната законосъобразност. Това становище е основният инструмент, чрез който администрацията проверява дали едно предложение е допустимо, издържано и съобразено с общия интерес и капацитета на средата.

Сега този контрол може да бъде заобиколен, защото когато докладът е внесен съвместно с общински съветник, становище от администрацията вече не се изисква.

Именно тази процедура е използвана в случая с 22-етажната сграда в „Младост“. Така предложение с пряко и дългосрочно въздействие върху градската среда достига до разглеждане без задължителна експертна оценка за законосъобразност и съответствие с политиките на общината, коментира архитект Георгиев.

По думите му общината вече подготвя алтернативен подход за терена в „Младост“, който да замени сегашния устройствен сценарий с 22-етажна сграда и максимално застрояване.

„Можем да направим нов анализ и ново предложение за подробен устройствен план, който да не води до този огромен обем“, заяви той.

Това означава изработване на нов ПУП за карето, с по-ниска височина, по-малка интензивност на застрояване и параметри, съобразени с реалния капацитет на района – транспорт, улична мрежа, социална инфраструктура и натоварване на средата.

Според зам.-кмета именно това е инструментът, чрез който общината може реално да промени посоката на проекта, тъй като към момента няма издадено разрешение за строеж, а само действащ план, допускащ подобен обем.

Ключово е и започването на процедура за изменение на ПУП, което има незабавен ефект върху текущите инвестиционни намерения.

„Стартирането на изменението на ПУП блокира изпълнението на всички текущи действия по проекта“, подчерта арх. Георгиев.