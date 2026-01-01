Министерският съвет прие решение, с което освобождава предсрочно Деньо Денев от длъжността заместник-председател на Държавна агенция „Национална сигурност“. Това съобщиха от правителствената пресслужба.

Официално: Правителството предлага Деньо Денев за председател на ДАНС

Припомняме, че на заседание на Министерския съвет правителството прие решение за предложение до Народното събрание за избор на Деньо Денев за председател на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) на 5 ноември 2025 година.

Станчо Станев поема временно ръководството на ДАНС

Считано от 4 юни 2025 г. Пламен Тончев беше освободен от поста председател на Държавна агенция „Национална сигурност“, като за временно изпълняващ длъжността беше определен неговият заместник Деньо Денев.