На заседание на Министерския съвет правителството прие решение за предложение до Народното събрание за избор на Деньо Денев за председател на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС).

Считано от 4 юни тази година Пламен Тончев беше освободен от поста председател на Държавна агенция „Национална сигурност“, като за временно изпълняващ длъжността беше определен неговият заместник Деньо Денев.

През август държавният глава Румен Радев каза, че "санкционирани за корупция от нашите стратегически партньори политици извършват брутална чистка в ДАНС и превръщат службата в своя бухалка".

"Правят го чрез номинация, за която ми предлагат да издам указ. Нека ме чуят ясно – няма да стане“, каза тогава президентът Радев.

В началото на септември правителството изпрати на президента искане за съгласуване за Денев като председател на ДАНС.

"Президентът изрази в медийното и обществено пространство своята позиция, но все още очакваме да се произнесе в рамките на съгласувателната процедура, като израз на волята ни за институционално взаимодействие, а не противопоставяне и предизвикване на конфликт", каза на 12 септември премиерът Росен Желязков по време на участие в парламентарен контрол в НС, отговаряйки на въпрос, свързан с процедурата по назначаване на нов председател на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС).

„Действащата законова уредба предвижда определяне на председател на ДАНС да се извършва в хипотезата на споделена компетентност между Министерския съвет и президента на България. При спазването на принципите на разделение на властите и правовата държава не е възможно едностранно възлагане на волята на една институция над другата“, посочи Желязков.

„Законовата процедура по назначаване на председателя на ДАНС изисква съвпадане на еднакви по съдържание волеизявление и на двата органа, което предполага взаимодействие за постигане на общо съгласие“, каза още той.

Отново през септември държавният глава заяви, че вече е отговорил писмено с "не" за назначаването на Деньо Денев за председател на Държавната агенция "Национална сигурност".

"Приключих съгласувателната процедура с правителството", допълни тогава Радев.

В началото на октомври депутатите приеха на първо и второ четене парламентът да назначава председател на ДАНС. До идеята за промени се стигна, именно когато президентът Радев отказа да назначи Денев за титуляр на длъжността. Той го определи за неподходящ и политически зависим.

На 14 октомври президентът Румен Радев върна за ново обсъждане в Народното събрание приетия Закон за изменение на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“, с който правомощието по назначаване или освобождаване на председателя на агенцията се възлага на Народното събрание. В мотивите за ветото си държавният глава посочи, че по действащия правен режим споделената компетентност между държавния глава и правителството представлява гаранция за обективна оценка на опита и качествата на кандидатите. По този начин процесът по назначаване или освобождаване на председателя на ДАНС не зависи от промените в политическата конюнктура. Законът за изменение на Закона за ДАНС неоснователно компрометира тези гаранции и ще доведе до реполитизиране на процеса, се казва още в прессъобщението.

На 23 октомври депутатите приеха повторно Закона за ДАНС и преодоляха ветото на президента.