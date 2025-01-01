Президентът Румен Радев, заяви, че вече е отговорил писмено с "не" за назначаването на Деньо Денев за председател на Държавната агенция "Национална сигурност" (ДАНС).

"Приключих съгласувателната процедура с правителството", допълни Радев.

Премиерът Желязков: Очакваме президентът да се произнесе за председателя на ДАНС

Считано от 4 юни тази година Пламен Тончев беше освободен от поста председател на Държавна агенция „Национална сигурност“, като за временно изпълняващ длъжността беше определен неговият заместник Деньо Денев. В началото на септември правителството изпрати на президента искане за съгласуване за Денев като председател на ДАНС.

"Президентът изрази в медийното и обществено пространство своята позиция, но все още очакваме да се произнесе в рамките на съгласувателната процедура, като израз на волята ни за институционално взаимодействие, а не противопоставяне и предизвикване на конфликт", каза на 12 септември премиерът Росен Желязков по време на участие в парламентарен контрол в НС, отговаряйки на въпрос, свързан с процедурата по назначаване на нов председател на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС).

„Действащата законова уредба предвижда определяне на председател на ДАНС да се извършва в хипотезата на споделена компетентност между Министерския съвет и президента на България. При спазването на принципите на разделение на властите и правовата държава не е възможно едностранно възлагане на волята на една институция над другата“, посочи Желязков.

„Законовата процедура по назначаване на председателя на ДАНС изисква съвпадане на еднакви по съдържание волеизявление и на двата органа, което предполага взаимодействие за постигане на общо съгласие“, каза още той.