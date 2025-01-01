"Санкционирани за корупция извършват брутална чистка в ДАНС чрез номинация, за която искат да издам указ. Няма да стане" - в това беше категоричен президентът Румен Радев, който говори пред журналисти при откриването на Европейската младежка олимпиада по информатика в Шумен.

Президентът не уточни кой е номинираният за председател на разузнавателната служба. "Няма как да не се съглася с думите на премиера, че ни очаква сезон на високо политическо напрежение. Надявам се управляващите да си дават смета за критично ниското доверие на гражданите в институциите. Ако продължава да се пренебрегва гласът на хората и не се отстояват техните интереси, алтернативата на сегашното управление ще бъде все по търсена", каза още държавният глава.

Урсула фон дер Лайен идва в България, ще посети ВМЗ-Сопот

"България трябва да гради собствен отбранителен потенциал и да допринася за общата политика на ЕС", отговори Радев на въпрос относно предстоящото посещение на Урсула фон дер Лайен у нас. Председателката на Европейската комисия ще бъде у нас в неделя, като ще посети „Вазовски машиностроителни заводи“ ЕАД. На 4 септември в България ще дойде и председателят на Европейския съвет Антонио Коща.

Пред журналисти днес президентът Радев съобщи още, че всички посланически назначения са съгласувани, а по темата се разпространява дезинформация.

Митов очаква указ за назначение на нов председател на ДАНС

В тазгодишното издание на Европейската младежка олимпиада по информатика, която ще продължи до 4 септември, ще се включат близо 100 младежи на възраст до 15,5 години от 24 държави – Азербайджан, Армения, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Кипър, Естония, Франция, Грузия, Гърция, Унгария, Исландия, Казахстан, Киргизстан, Литва, Молдова, Република Северна Македония, Полша, Румъния, Сърбия, Украйна, Великобритания, Турция и Саудитска Арабия.

От 16.00 часа президентът ще участва в традиционен национален събор, посветен на българското фолклорно наследство, който ще се проведе в Етнографския комплекс в село Побит камък, област Разград.