„Надявам се следващата седмица президентът поне да каже какво мисли да прави“ – това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред журналисти, попитан дали очаква държавният глава да одобри главния секретар на МВР и председателя на ДАНС.

Борисов говори пред журналисти в Добрич, където присъства на символичната първа копка за стартиране на изпълнение на проект за изграждане на осветлението на стадион „Дружба“.

„За една служба е много важно да има титулярен ръководител. МВР вече колко месеца работи без титулярен ръководител, ДАНС, посланиците… Надявам се следващата седмица президентът поне да каже какво мисли да прави. Не можем да гадаем”, коментира Борисов в отговор на въпрос дали очаква държавният глава да одобри главния секретар и шефа на държавната агенция.

Запитан за новия политически сезон и дали сред приоритетите на парламента ще е изборът на членове на Антикорупционната комисия, Борисов каза: „Това ще го реши парламентът. Процедурите вървят. Важна ни е, защото е вкарана в Плана за възстановяване и устойчивост. Тези няколко милиарда е изключително важно да влязат в бюджета на държавата. Кметовете си искат пътища, зaли, стадиони, индустриални зони, училища, детски градини. Те нямат време, на средата на мандата си са”.

„Продължаваме да си изграждаме държавата. Тези четири години са голяма загуба на време и ресурси”, коментира още лидерът на ГЕРБ.