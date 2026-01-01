Със заповед на министър-председателя Румен Радев от длъжността заместник-министър на образованието и науката е освободена Ася Панджерова, съобщиха от пресслужбата на кабинета.

След напрежение и критики: Ася Панджерова подаде оставка като зам.-министър на образованието

Панджерова подаде оставка като заместник-министър на образованието, съобщиха вчера от пресцентъра на Министерството на образованието и науката. Тя мотивира решението си със създалото се през последните дни обществено напрежение.

Министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев съобщи на 11 май за назначена проверка на зам.-министър Ася Панджерова заради подаден сигнал. Всичко, което се потвърди или отхвърли ще рефлектира върху работата на министерството и екипа, каза Вълчев и подчерта, че в усвояването на публичните средства трябва да се поддържат високи стандарти.