Повече от 1700 души са поставени под карантина, а един човек е загинал на борда на круизен кораб, пристигнал в Бордо от Брест в нощта срещу сряда, 13 май, предаде АФП.

Сред 1233-мата пътници - предимно британци и ирландци - освен 90-годишния починал, около 50 души са проявили симптоми на стомашно-чревни проблеми. В момента се извършват тестове за евентуално наличие на норовирус. Екипажът на борда се състои от 514 души.

Корабът на Ambassador Cruise Line, отплавал от Шетландските острови на 6 май, е спрял в Белфаст, Ливърпул и Брест, преди да достигне Бордо, откъдето трябва да отпътува за Испания.

Властите изключват връзка с епидемията от хантавирус на борда на кораба "Хондиус".

В сряда по обед плавателното средство е акостирало на пристанището в града, без да има въведени мерки за сигурност на сушата.

Първоначалните тестове на борда са изключили наличие на норовирус, но в Университетската болница в Бордо се извършват допълнителни изследвания, посочват здравните власти.

Те не изключват възможността проблемът да е свързан с храната на борда и отхвърлят всякаква връзка с хантавируса, който доведе до неотдавнашната смърт на трима пътници на борда на "Хондиус".

90-годишният мъж е починал преди пика на симптомите - повръщане и диария, който е бил на 11 май, когато корабът вече е бил в Брест.