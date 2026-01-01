Депутатите не успяха да гласуват предложението за създаване на временна комисия за дейността на групите около Петьо Петров - Еврото и на Мартин Божанов - Нотариуса поради изчерпване на времето на пленарното заседание.

Проекторешението за създаване на такава комисия е внесено от "Демократична България". То предвижда комисията да изясни факти и обстоятелства, свързани с дейността на групата около бившия следовател Петьо Петров - Еврото, придобила обществена известност по случая „Осемте джуджета“, дейността на групата около Мартин Божанов - Нотариуса, както и с действията и бездействията на компетентните държавни органи във връзка с данни за нерегламентирано влияние в съдебната власт и правоохранителната система. Предлага се временната комисия да бъде създадена на паритетен принцип и срокът ѝ на действие да е три месеца.

Председателят на парламентарната група (ПГ) на "Демократична България" (ДБ) Надежда Йорданова, която е един от вносителите на проекторешението, каза, че е необходимо да бъдат осветлени всички данни и обстоятелства, и да се дадат отговори именно сега, когато сме на прага на избор на нов Висш съдебен съвет и на Инспекторат към него, и да се направи така, че онази част от неосветлените членове на тези мрежи да не попаднат в новите органи.

Заместник-председателят на ПГ на ДБ Божидар Божанов каза, че никой не търси Петьо Еврото, никой не е разкрил убийството на Нотариуса и никой не е казал дали той е бил секретен сътрудник на МВР или на ДАНС. Според него не може да се очаква, че институциите ще се самопочистят от тези мрежи. Работата по осветяването, по демонтирането на този модел е работа на политическото мнозинство и на Народното събрание, а не на някой друг, каза Божанов и призова за подкрепа за създаване на комисията.

Петър Витанов ("Продължаваме промяната") каза, че са принципни и последователни в подхода си да не подкрепят временни комисии, защото те няма да донесат необходимия ефект, а той ще може да дойде с работещи институции, правосъдие и разследващи органи. Искането за тази комисия е пореден опит да се извлече политически дивидент, коментира Витанов и добави, че няма против временните комисии, но смята, че първо трябва да създадат постоянните комисии и другите органи, за да упражняват нормален законодателен процес.

В хода на дебатите бяха отхвърлени предложенията за удължаване на заседанието на парламента. Накрая, поради изчерпване на работното време в днешния пленарен ден, не се стигна до гласуване на предложението за създаване на временната комисия, а заседанието беше закрито.