Има смущаващи данни от т.нар. "архив на Пепи Еврото". Това съобщи пред БНР Емил Дечев, министър на вътрешните работи.

Министърът на правосъдието Андрей Янкулов предприе действия по сигнал, получен от Гражданско движение "България Обединена с Една Цел" (БОЕЦ), заедно с т.нар. "архив на Петьо Петров-Еврото". Той изпрати сигнала, заедно със сканираните документи, към МВР за извършване на проверка и предприемане на съответните законови мерки при установяване на нарушения, както и към председателя на Наказателната колегия на Върховния касационен съд - за преценка относно извършване на последващи действия по механизма за независимо разследване на главния прокурор.

Работим по него, но не мога да обявя чувствителна информация. Тази информация обаче трябва да бъде изпратена на Софийската градска прокуратура, отбеляза още Дечев.

"Ако ще МВР да си свърши работата и на 1000%, пак опираме до прокуратурата. Изключително важни са хората, които заемат поста на главен прокурор и ръководител на Софийска градска прокуратура - единствената, която може да води разследване срещу народни представители, министри, съдии, прокурори, следователи".

Министърът обясни в предаването "Преди всички" дали е бил на почивка с Теодора Георгиева през 2020 година.

"Аз съм работил като съдия в Софийския районен съд, където тя е работила като прокурор в Софийската районна прокуратура... Аз познавам изключително много прокурори.

Един единствен път се е случило ние да пътуваме заедно – през 2017 година. Пътували сме с нейна приятелка и мои приятели за Гърция и сме плавали заедно за една седмица. Бяхме 12 човека. След 2020 година, когато тя заминава на работа като прокурор в Европейската прокуратура в Люксембург, на практика не сме имали никакви контакти. Не виждам никакъв конфликт на интереси.

Считам, че е направила грешка като се е съгласила да отиде при господин, известен с прякор – Петър Петров, известен като Еврото. Това е грешка, за която си плаща, но в същото време тя твърди, че във връзка с нейната работа като български прокурор в Европейската прокуратура в Люксембург й е оказван натиск. Излизат материали срещу нея в различни медии. В един момент тя се превръща и в жертва".

Дечев обясни, че МВР работи по твърденията й.

Той коментира и инцидента с автомобила на Явор Божанков.

"Докладва ми директорът на Областна дирекция на МВР - Велико Търново. Уведоми ме, че е имало случай, при който депутатът Божанков не се е подчинил на знак, даден от Пътна полиция да спре. Продължил е, след което на другия ден сам се е явил в районното управление. Бил е съставен акт за административно нарушение. Била е приложена принудителна административна мярка за отнемане на свидетелството за управление на МПС.

Обиколил съм почти всички Областни дирекции на МВР в страната. Не спирам да повтарям, че няма наши, няма фаворити, няма наше МВР. Искам да се действа еднакво спрямо представителите на различните партии и коалиции. Трябва да сме безкомпромисни към всеки нарушител на закона. Това, което се случва сега, е едно доказателство, че нямаме двойни стандарти".

Вчера Емилия Русинова написа писмо до българските граждани, в което има каза: "Аз ще продължа да мълча", каза още министър Дечев.

"През последните седмици по мой адрес се разпространяват непроверени твърдения, внушения и недопустими публични квалификации, поднесени по начин, създаващ изкривена представа за фактите. Единствената цел е публичното ми дискредитиране" – това се казва в официално изявление на изпълняващата функциите на градски прокурор на София Емилия Русинова, разпространено до медиите, по повод информациите за нейни пътувания зад граница в един автомобил с издирвания бивш следовател Петьо Петров - Пепи Еврото.

Дечев отбеляза, че тя ще говори единствено пред Прокурорската колегия, която първо единодушно издигна на поста главен прокурор Иван Гешев, а след това единодушно го свали.

"Ако някой се беше интересувал, тези факти можеше да бъдат оповестени по-рано и да се работи по тях".

Емил Дечев съобщи, че вече са иззети над половин милион евро, за които има данни, че са били предназначени за купуването на гласове по изборите.

"Има изземване на пари, когато лицето не може да докаже техния произход. Но методите, по които действат тези хора, са разнообразни. Има опрощаване на версии в магазини за хранителни стоки, във фризьорски салони, има раздаване на социални помощи от неправителствени организации, от партийни активисти, които ги представят за дадени от определена политическа партия, за която призовават да се гласува на предстоящите избори. И най-отвратителното нещо – предлагат се пари на ученици от 11 и 12 клас, които имат избирателни права".

Той обясни какво се е случило в Кърджали, където политически лидери браниха шефа на пощата.

"Случи се нещо скандално. Има новина. В един и същи ден, след този случай, прокурор от териториалното отделение на Районна прокуратура – Кърджали, в град Момчилград, Кърджалийска област, е издал първоначално постановление, с което приема, че са събрани всички необходими доказателства, извършени са всички действия по разследване за изясняване на обективната истина, проведено е пълно, всестранно и обективно разследване и въз основа на всички тези действия на разследващия полицай, може да се направи заключение, че има достатъчно данни ръководителят на пощите в област Кърджали да е извършил две престъпления. Едното, свързано с политическите права на гражданите – купуване на гласове, а другото – заплаха срещу две физически лица. Дадено е разпореждане на разследващия полицай да привлече ръководителя на пощата в Кърджали като обвиняем.

Същият ден, само няколко часа по-късно, същият прокурор издава ново постановление, с което заявява, че все още има нужда да се извършват допълнителни действия по разследването, че трябва да се разпитват още свидетели, включително ръководителят на пощите трябва да бъде разпитан не като обвиняем, а като свидетел. Това постановление е изпратено на разследващия полицай. За мен това е скандално!

МВР не е единственият фактор в този изборен процес. Ако българската прокуратура не си върши съвестно работата, ние ще имаме огромен проблем.

Ако кметът на град Кърджали, опитвайки се да влезе неканен в районното управление, е извършил някакво престъпление, единствената прокуратура, която е компетентна да го разследва, е Софийска градска прокуратура, ръководена от Емилия Русинова. Той е и кандидат за депутат в една от листите".