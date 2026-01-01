Прокурор Емилия Русинова многократно е минавала границата на Република България със съседни държави с два автомобила с лица, които в същите тези коли са пътували с Петьо Петров - Еврото. Това се е случвало, след като през април 2020 г. Антикорупционният фонд публикува своите четири епизода за случая „Осемте джуджета“. Това каза служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев.

„Същите тези два автомобила са ползвани както от г-н Петьо Петров, така и от г-жа Русинова. Те са пътували с 4-5 души. В определени случаи са били с г-н Петров, в други случаи тези 5 души са пътували с г-жа Русинова. Има и едно пътуване, в което през 2021 г., повече от една година, след разкриването на случая "Осемте джуджета", г-жа Русинова е пресякла границата на България със Северна Македония при ГКПП „Златарево“ в една и съща кола с г-н Петьо Петров“, разказа вътрешният министър.

Мълчанието на прокурор Емилия Русинова е оглушително, то е нетърпимо както за българските данъкоплатци, които й осигуряват всеки месец възнаграждение от над 5000 евро, така и за българските институции. Нетърпимо е такова мишкуване и тихо хрупане на сиренце от мандрата на Петьо Петров - Еврото, заяви Дечев.

Той не отговори на въпроси на журналисти какви действия ще бъдат предприети по отношение на изнесената информация.

Припомняме, че през февруари тази година Прокурорската колегия на ВСС избра за ръководител на Софийската градска прокуратура Емилия Русинова. Русинова беше избрана с осем гласа "за" и нула против. Преди това тя заемаше поста временно като изпълняващ функциите в продължение на девет месеца.