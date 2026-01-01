Нито мога категорично да потвърдя, нито мога категорично да отрека информацията, че Петьо Петров - Еврото е задържан в Белград. МВР е направило запитване към властите в сръбската столица, като се очаква отговор от тяхна страна. Това заяви служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев, който днес присъства на церемония по приемане на нова техника на авиобаза "Враждебна".

По думите му в Министерството на вътрешните работи са постъпили нови сигнали за престъпления срещу изборните права на гражданите, като опити за купуване на гласове се наблюдават в почти цяла България.

Днес имаме 53 досъдебни производства за престъпления, свързани с предстоящите избори. Преди изборите през 2024 г. са били седем. Към настоящия момент имаме 30 задържани лица. През октомври 2024 г., за същия период от време, който е оставал до изборите тогава, са били само шест. Днес имаме съставени 272 предупредителни протокола. Тогава са били 38, допълни Дечев.

Вътрешният министър поясни, че голяма част от досъдебните производства са бързи и ще бъдат приключени в рамките на две седмици. По думите му търговците на гласове са рецидивисти, занимаващи се с широк набор от незаконни дейности.

МВР: 151 сигнали за изборни нарушения, 53 досъдебни производства, 30 арестувани

Той коментира и миграционната обстановка по българо-турската граница.

Намалява броят на мигрантите, пресичащи нелегално българо-турската граница, каза служебният министър.

"Следим ежедневно какво се случва по българо-турската граница. Към този момент няма промяна на една положителна тенденция, която се забелязва последните месеци, даже бих казал и повече от месеци, а именно - намаляване броя на мигрантите, които пресичат нелегално българо-турската граница", допълни Дечев.

Вътрешният министър подчерта, че МВР е в контакт с валията на Одрин и представителите на турската гранична полиция.

БТА / Милена Стойкова

От 2 години текат процеси между България и Турция за разширяване на трите ни гранични пункта - ангажимент на Агенция "Митници". Текат проектни документации по разширяването, особено тежка е ситуацията на "Капитан Андреево", тъй като вече повече от година работим при двоен интензитет. Това заяви главен комисар Антон Златанов.

Той подчерта, че към момента няма планове за отваряне на нов пункт.