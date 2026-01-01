Старши комисар Георги Гендов е възстановен на поста директор на Областната дирекция (ОД) на МВР в Шумен, информираха от пресцентъра на полицията в града.

Днес той е представен на среща пред ръководния състав на шуменската полиция, на която заместник-министърът на вътрешните работи Калоян Милтенов е съобщил, че Гендов се завръща на поста, след като със заповед на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев е прекратено временното му преназначаване в „Звено за подпомагане на държавните служители в Министерството на вътрешните работи“.

Милтенов очерта на срещата и основните приоритети в работата на Министерството на вътрешните работи, като заяви, че акцент в работата ще бъде поставен върху три ключови направления - противодействие на икономическата престъпност, борбата с наркотичните вещества и пътната безопасност. На нея той посочи, че всички действия от страна на полицейските служители трябва да се извършват при стриктно спазване на закона и правата на гражданите, като им пожела успех в работата и призова за професионализъм и активност в изпълнение на поставените задачи, съобщиха от пресцентъра на полицията в Шумен.

На срещата Гендов благодари за оказаното доверие да ръководи отново ОД на МВР - Шумен, както към зам.-министъра, така и към ръководния състав на дирекцията, след което изрази увереност, че то ще бъде оправдано с професионална и ефективна работа.

Той работи в системата на МВР от 2007 година. Професионалната му път започва като инспектор в сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ към Областната дирекция на МВР в Шумен. В годините той заема различни изпълнителски и ръководни длъжности. През август 2020 година е назначен за началник сектор на сектора „Противодействие на икономическата престъпност“ в ОД на МВР- Шумен. През август 2021 година, със заповед на министъра на вътрешните работи, е назначен за директор на Областната дирекция на МВР в Шумен. Той ръководеше областната дирекция до март 2026 година, когато беше преназначен в „Звено за подпомагане на държавните служители в Министерството на вътрешните работи“. Гендов е награждаван многократно за високи професионални постижения. Той е семеен, с две деца.