Крал Чарлз Трети / БТА

Крал Чарлз Трети официално откри новата парламентарна сесия във Великобритания с традиционното тронно слово, произнесено по време на церемонията по откриването на парламента в Уестминстърския дворец.

Кралят изложи законодателната програма на правителството на премиера Киър Стармър за следващата година, като акцентите в речта бяха поставени върху икономическата сигурност, енергийната политика, отбраната и националната сигурност.

По време на церемонията крал Чарлз III и кралица Камила  пристигнаха с официална кралска карета от Бъкингамския дворец до парламента, спазвайки вековните традиции на държавното откриване на парламента.

Тазгодишното тронно слово се провежда на фона на политическо напрежение във Великобритания след слабите резултати на управляващите лейбъристи на местните избори и засиления натиск върху премиера Киър Стармър.

Според британски медии в речта са включени над 35 законопроекта, сред които мерки за засилване на връзките с Европейския съюз, промени в имиграционната политика, енергийни реформи и предложения за намаляване на избирателната възраст до 16 години.

Тронното слово е централният момент от официалното откриване на парламента и се счита за едно от най-важните конституционни събития във Великобритания. Макар речта да се произнася от монарха, текстът традиционно се подготвя от действащото правителство.

