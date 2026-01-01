Старши комисар Илиян Иванов отново поема ръководството на Областната дирекция на МВР в Габрово, съобщиха от пресцентъра на дирекцията.

Със заповед на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев той е преназначен на длъжността директор на Областната дирекция на МВР в Габрово. Днес Иванов е бил представен пред състава на дирекцията от заместник-министъра на вътрешните работи Калоян Милтенов.

По време на представянето Милтенов е очертал основните приоритети в работата на министерството, сред които противодействието на икономическата и конвенционалната престъпност, борбата с разпространението на наркотични вещества и повишаването на пътната безопасност. Той е призовал служителите към професионализъм, отговорност и активност в ежедневната им работа.

Старши комисар Илиян Иванов е заявил, че ще държи на стриктното спазване на закона, професионалното изпълнение на служебните задължения и работата в интерес на обществото.

Илиян Иванов е роден на 5 юни 1969 г. в Трявна. Завършил е Техническия университет в Габрово и Стопанската академия „Димитър А. Ценов“ в Свищов. В системата на МВР постъпва през 2000 година. Работил е в сектор „Координация и информационно-аналитична дейност“ в ОДМВР – Габрово, в Регионалното звено „Борба с организираната престъпност“, както и в сектор „Оперативен анализ“ в областната дирекция. Бил е служител и в сектор „Борба с организираната престъпност“ в Държавна агенция „Национална сигурност“. През 2023 г. е назначен за директор на ОДМВР – Габрово, а през 2026 г. е преназначен за директор на ОДМВР – Шумен. Носител е на множество отличия за високи професионални постижения. Женен е и има две деца.

На 27 февруари за временно изпълняващ длъжността бе назначен старши комисар Георги Георгиев.

Новото назначение идва след посещение на и.д. главен секретар на МВР Георги Кандев във връзка с протести на граждани в Габрово след сбиване на 6 май.