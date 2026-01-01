Николай Младенов, който е най-висшият дипломат, отговарящ за споразумението за прекратяване на огъня в Газа, постигнато с посредничеството на САЩ, беше на посещение в Йерусалим в сряда, съобщи "Асошиейтед прес".

Той се опитва да постигне напредък в разговорите между двете воюващи страни. Израел и "Хамас" сключиха споразумение за спиране на огъня преди повече от седем месеца, посочва NOVA.

Визитата му идва в момент, когато усилията за напредък по поетапното прекратяване на боевете са в застой, без особен напредък по ключовите точки, включително демилитаризацията и възстановяването. Примирието предвиждаше "Хамас" да предаде оръжията си, израелските сили да се изтеглят и да възстановят разрушените части от крайбрежния анклав след повече от две години война.

Вместо това седемте месеца след примирието бяха белязани от взаимни обвинения между Израел и „Хамас“ в нарушения на споразумението. Хуманитарни организации твърдят, че Израел не е допуснал обещаното количество помощи. „Хамас“ не се е разоръжила и продължава да контролира приблизително половината от ивицата.

Израел засили атаките си в Газа през последните дни. Много палестинци се опасяват от завръщане по родните си места заради още въздушни удари и евентуална пълномащабна война.

Младенов е дългогодишен дипломат и консултант на ООН, също така и бивш министър в българското правителството. Миналата година той беше назначен за върховен представител за Газа в ръководения от президента Доналд Тръмп Съвет за мир, предназначен да наблюдава следвоенните планове за Ивицата.