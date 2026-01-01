Съдът остави в ареста двама мъже, обвинени за държане и разпространение на наркотици, съобщи Окръжна прокуратура – Варна.

Мерките „задържане под стража“ са наложени на 35-годишния Е.Х. и 50-годишния Д.Н., срещу които се водят две разследвания под ръководството на прокуратурата. Д.Н. е обвинен при условията на опасен рецидив, докато Е.Х. не е осъждан досега.

Те са задържани на 13 май т.г. при полицейска операция в два квартала на Варна.

При претърсване в дома на Е.Х. разследващите откриват и изземват близо 19 грама марихуана, разпределена в различни пакетчета, както и 1,30 грама метамфетамин. Установени са и свидетели, според които мъжът продава наркотици.

В жилището на Д.Н. са намерени 3,86 грама метамфетамин и 0,52 грама марихуана. Според прокуратурата той е задържан непосредствено след продажба на различни количества наркотични вещества на мъж и жена. От държавното обвинение уточняват, че това не е първата му подобна проява.

Определенията на Окръжен съд – Варна подлежат на обжалване пред Апелативния съд.