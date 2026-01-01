Премиерът на Израел Бенямин Нетаняху се срещна в Йерусалим с върховния представител на Съвета за мир за ивицата Газа Николай Младенов, съобщи канцеларията на израелския министър-председател, цитирана от израелски медии.

Според информация на израелската обществена телевизия "Кан", по време на визитата си в Йерусалим Младенов ще проведе срещи с израелски представители с цел да подпомогне напредъка по споразумението за примирие между Израел и "Хамас", постигнато през октомври 2025 г.

Посещението идва на фона на застой в поетапното примирие, като ключови елементи от споразумението, включително демилитаризацията и възстановяването на ивицата Газа, все още не са изпълнени. Израелски войски остават разположени в големи части от Газа, където ежедневно се извършват атаки. По данни на здравното министерство в Газа, от началото на израелската офанзива след атаките на 7 октомври 2023 г. са били убити най-малко 72 742 души, а 172 565 са били ранени, отбелязва Франс прес.

По-рано Младенов потвърди в Йерусалим отдавна заявената си позиция, като каза, че разоръжаването на "Хамас" и други военизирани групировки "не подлежи на преговори", предаде Асошиейтед прес.

Преди седем месеца в постигнатото с посредничеството на САЩ споразумение за прекратяване на огъня между Израел и "Хамас" бе включено разоръжаването на палестинското движение като ключова клауза, но оттогава е постигнат малък напредък, каза Младенов.

"Седем месеца след прекратяването на огъня вратата към бъдещето на Газа е все още затворена. Не това бе обещано на палестинците и не е това, което те заслужават. И това не дава сигурност на Израел, за да се продължи напред, както искат и израелците", заяви върховният представител на Съвета за мир на американския президент Доналд Тръмп.

Освен това Младенов каза, че "Хамас" може да играе роля в следвоенна Газа, ако се разоръжи. "Не искаме "Хамас" да изчезне като политическо движение“, посочи той.