Район „Средец“ предлага да бъде възстановен статутът на сградите на ул. „Цар Шишман“ №11 и №13 и на ул. „Славянска“ №26 като единични недвижими културни ценности. Това се посочва в публикувано във Facebook страницата на районната администрация до Направление „Градско планиране и развитие“ към Столична община във връзка с предложение за нов подробен устройствен план в района.

От районната администрация мотивират предложението с факта, че сградите са запазени в автентичен вид и имат важно значение за облика на централната градска част. В момента те са част от групов паметник на културата.

В становището се поставя акцент и върху необходимостта от по-добра защита на историческата среда и ограничаване на презастрояването в тази част на центъра на София.

Според район „Средец“, съгласно одобрените устройствени планове за зоната от 1989 г., част от малките исторически сгради около кръстовището на ул. „Цар Шишман“ и ул. „Славянска“ са предвидени за надстрояване или замяна с ново строителство.

Оттам смятат, че бъдещото планиране в тази зона трябва да изключва възможността за интензивно застрояване. По тази причина Столична община може да възложи изработването на нов подробен устройствен план, който да гарантира запазването на историческия силует и характера на квартала.

„За нас е важно развитието на центъра да става с уважение към историята и съществуващата градска среда“, посочват още от район „Средец“.

По повод постъпило заявление в Направление „Градско планиране и развитие" за разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план за няколко имота на ул. „Цар Иван Шишман" между ул. „Ген. Паренсов" и ул. „Славянска" от Столична община съобщиха, че няма издадена виза за проектиране или разрешение за строеж за имоти на ул. „Цар Иван Шишман".