Мъж загина при тежка катастрофа на пътя между карловското село Марино поле и Подбалканския път, съобщиха от агенция "Пътна инфраструктура" и Областната дирекция на МВР в Пловдив

Работата по случая продължават от служба "Военна полиция", посочва БТА.

По информация на NOVA загиналият е военен от карловското поделение. Мъжът е катастрофирал, след като е изгубил контрол над автомобила си и се е врязал в дърво. По първоначални непотвърдени данни колата се е движела с изключително висока скорост, което вероятно е довело до загуба на контрол върху волана.

Временно е ограничено движението по път III-641 при кръстовището за карловските села Ведраре и Васил Левски поради пътнотранспортно произшествие, съобщиха от агенция "Пътна инфраструктура". Въведени са обходни маршрути - Баня - Марино поле - Карлово и Баня - Ведраре - Горни Домлян - Куртово - Подбалкански път. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".

Случаят ще бъде разследван от Военно-окръжна прокуратура. Обстоятелствата около инцидента се изясняват.​​​​​​​​​