Инж. Лиляна Петрова е освободена от поста началник на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, съобщават от пресцентъра на министерството.

За временно изпълняващ длъжността е назначен инж. Георги Даракчиев, се посочва в съобщението.

Лиляна Петрова оглави ДНСК през април 2024 година, заменяйки тогава на поста арх. Деляна Панайотова.

Петрова е била началник на ДНСК и в периода 31 декември 2021 година – 8 август 2022 година.