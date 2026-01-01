Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще посети днес Смолян във връзка със свлачището, което прекъсна пътя Смолян - Пампорово, съобщиха от пресцентъра на МРРБ. Министър Шишков ще участва в работна среща в 11:00 часа в Община Смолян относно организирането на комисия и извършването на спешен инженерно-геоложки оглед на свлачището.

В работната среща, която е по покана на кмета на Смолян Николай Мелемов, ще участват народните представители Петър Стойчев и Стефан Сабрутев, новоназначеният областен управител Георги Пепеланов, инженер-геолози, геодезисти, експерти, представители на държавни и местни институции. На срещата ще се обсъжда информация относно състоянието на свлачището и планове за неговото укрепване, уточниха за БТА от ръководството на Община Смолян. Очаква се сред дискутираните теми да бъде и възможността за изграждане на обходен път над свлачищния терен.

Новият регионален министър разпореди пълен анализ на свлачището на пътя Смолян – Пампорово

Свлачището в местността Райковски ливади се активизира на 1 май, при което беше изнесен участък от пътя Смолян - Пампорово. Като основни фактори за активизирането на свлачищните процеси се посочват обилните валежи и интензивното снеготопене, натрупването на повърхностни води и проблеми със стара отводнителна инфраструктура в района.

След работната среща в Община Смолян ще се бъде направен оглед на свлачището с цел установяване на възможните причини за него, както и търсене на варианти за евентуални обходни пътища.

В 16:00 часа министър Шишков ще даде брифинг за представители на медиите в Областната администрация на Смолян.

„Аз продължавам да считам, че това свлачище най-вероятно е предизвикано, включително от човешка немарливост. То, че е свлачище, е ясно. Мащабът на свлачището, лично за мен, аз съм почти убеден, че има нещо, което е овлажнило до такава степен“, коментира министър Шишков преди дни в рамките на церемония по приемственост в МРРБ с участието на досегашния служебен министър Николай Найденов.