Лидерът на ИТН Слави Трифонов окончателно загуби съдебния спор срещу бившия съпредседател на ПП Кирил Петков по дело за обида и клевета на стойност 50 000 лева. Върховният касационен съд е отказал да допусне казуса до ново разглеждане, с което на практика потвърждава решението на Софийския апелативен съд, съобщи в. "Сега".

Спорът между двамата политици започна след изказвания на Петков от 13 юни 2022 година. Тогава, в контекста на напускането на ИТН от управляващата коалиция, той използва определения като „задкулисие“, „мафия“, „задкулисни играчи“ и „завладяна държава“, които според Трифонов уронвали престижа и доброто му име.

Апелативният съд обаче приема, че думите на Петков представляват политическа оценка и лично мнение, а не конкретни фактически твърдения, които могат да бъдат квалифицирани като клевета. Магистратите отбелязват още, че терминът „задкулисие“ отдавна е навлязъл в публичния и политически речник и често се използва без ясно и конкретно съдържание.

Според съда голяма част от изразите дори не са били насочени директно към личността на Трифонов, а останалите попадат в рамките на допустимата критика към публични фигури. В мотивите си магистратите подчертават, че политиците трябва да проявяват по-висока степен на търпимост към обществен и политически натиск, тъй като дейността им е обект на засилен обществен интерес.

След решението на апелативната инстанция Трифонов е поискал делото да стигне до Върховния касационен съд, като защитата му е поставила 16 въпроса, свързани с тълкуването на закона и съдебната практика. ВКС обаче е преценил, че липсват основания за касационно обжалване и не са налице сериозни нарушения или очевидна неправилност в постановения съдебен акт.