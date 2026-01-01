Протест срещу отглеждането на телета в клетки се състоя пред сградата на Народното събрание. Петиция, подписана от над 150 000 души ще бъде внесена в парламента.

Част от протестиращите са „заключени“ в символични клетки, като целта е да покажат колко пространство има едно животно, отглеждано при подобни условия. Демонстрантите носят фланелки с надписи „Невидими животни“ и държат снимки на телета.

БГНЕС / ЕЛЕНА КАРАИЛИЕВА

Това е жестока практика, която се среща в кравефермите в България, телето веднага се откъсва от майката и се вкарва в такава изолационна клетка, то не мърда от нея в първите месеци от живота си. Големината на клетката е такава, че може само да се обърне вътре и да легне. Зад тази кауза заставаме не само организациите за защита на животните, а и най-големите организации от браншовия сектор, заяви председателят на УС на „Невидими животни“ Стефан Димитров.

„Телетата са високо социален вид, те прохождат почти веднага и като такива имат нужда да тичат, да подскачат, да играят едни с други. Вместо това те прекарват детство зад железни решетки или в бетонена килия“, обясни Димитров. Той бе категоричен, че това е жестокост, която няма място в XXI век. По думите му българите искат прогрес, като доказателство за това е фактът, че още в предходното Народно събрание бе внесена петиция с над 110 хиляди подписа с искане тази жестока практика да бъде прекратена.

Председателят на УС на „Невидими животни“ припомни, че тогава в комисия народните представители единодушно подкрепиха искането, но парламентарното време не стигна, за да се приемат нужните законодателни промени. „Сега тази петиция има 150 хиляди подписа и нашето очакване към новото Народно събрание е то да довърши започнатото, защото зад това искане се обединяваме не само организациите за защита на животните, но също така едни от най-големите и представителни развъдни и браншови организации, потребителски организации, ветеринарни лекари и специалисти“, добави той.

Димитров уточни, че през годините е разговарял със собствениците на десетки средни и големи български кравеферми, които са премахнали клетките за телета и са преминали към съвременен, хуманен начин на отглеждане. „И самите фермери ми казват - наистина по-здрави са телетата, по-добре се развиват, по-добре се чувстват, по-малко работа има за фермера и в крайна сметка и по-добри резултати“, сподели председателят на „Невидими животни“.

Попитан кои са европейските държави, които са прекратили отглеждането в клетки, той посочи, че това е тенденция, която всъщност върви в цял свят. „Даже в момента се обсъжда дори на ниво Европейски съюз (ЕС) такова законодателство. Това е също така препоръка от европейския орган за безопасност на храните. На практика във всички държави членки това е посоката, в която се върви, и България е в изключително добра позиция да направи тази стъпка, защото едва половината от телетата млечно направление в България се отглеждат в клетки към момента, а телетата маслодайно направление изобщо не се отглеждат в клетки, с което всъщност имаме голяма преднина пред повечето европейски държави“, каза още Димитров.

Стефан Димитров обясни и защо провеждат протестната акция с хора в клетки: „Избрахме да наредим клетки пред Народното събрание с по един човек вътре, за да покажем на практика как израстват една част от телетата в България и в какви условия. Това се опитва да го наподоби. Това са символични клетки, но истината е, че тези поддръжници тук, доброволци, които подкрепят каузата, ще прекарат едва няколко часа в тези клетки, докато телетата в България, които се отглеждат в клетки, не излизат от тези клетки месеци наред.“