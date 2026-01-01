Апелативна прокуратура – София представи годишния си отчет за 2025 г. пред колеги и и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, заместника на главния прокурор Магдалена Лазарова, съдия Александър Желязков - председател на Наказателното отделение на Софийския апелативен съд, административния ръководител на Софийската градска прокуратура Емилия Русинова и окръжните прокурори от Софийския апелативен район.

Отчетът не е просто статистика – той отразява професионализма и резултатите на прокуратурата през изминалата година, потвърждавайки ролята ѝ като ключова институция в съдебната система на Република България.

И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов подчерта, че зад цифрите в годишния отчет стоят много усилия, труд и дори емоция: „Всеки от вас взима своето решение по вътрешно убеждение, под вашите прокурорски актове са вашите имена и подпис, зад тях – личната ви отговорност пред закона и обществото“.

Административният ръководител на Апелативна прокуратура – София Даниела Попова заяви: „Резултатите, които представяме днес, са резултат от общите ни усилия, както и от През 2025 г. прокурорите в апелативния район на София са работили по 104 528 преписки, от тях новообразуваните са 89 680 броя. Продължава тенденция за увеличение на решените преписки в сравнение с предходните години - за 2025 г. те са 97,66%. След самосезиране са образувани общо 116 преписки, като голям брой от тях са в района на Окръжните прокуратури в София и Благоевград и в Софийска градска прокуратура.

Новообразуваните досъдебни производства през 2025 г. са 31 915 от общо 99 615 производства в целия апелативен район. Общо 70,65% (70 418 броя) от тях са решени от прокурорите в района на САП, като 98,03 % са решени в срок до един месец. Тези данни затвърждават тенденция към увеличаване през последните години на общия брой на решените от прокурор дела, като същевременно се е запазила добрата срочност на произнасяне.

Стабилността на показателите по срочност и възобновени производства отразяват качеството на прокурорската работа – 275 производства са възобновени, което сочи за внимателен надзор и ангажимент на прокуратурата за завършеност на делата, гарантирайки ефективно противодействие на престъпността, отбелязват от прокуратурата.

През 2025 г. в съд са внесени 8 473 прокурорски акта, в т.ч. обвинителни актове, споразумения и предложения по чл. 78а от НК, като почти във всички прокуратури от апелативния район се наблюдава увеличение. Съдебната фаза се отличава с висока натовареност – прокурорите от софийския апелативен район са участвали в 28 109 съдебни заседания.

Осъдените и санкционирани лица с влязъл в сила съдебен акт в апелативния район са общо 8 137, като и по този показател е констатирано увеличение. Подадените от прокурори протести са 394 за целия апелативен район (347 въззивни и 47 касационни).

Особено внимание по време на представянето на годишния отчет беше отделено на наказателните производства от особена обществена значимост:

Организирана престъпност – наблюдавани 406 досъдебни производства, (новообразувани 65, с най-голям дял от Софийската градска прокуратура (42)),

Корупционни, данъчни и финансови престъпления – наблюдавани 1 130 производства (новообразувани 270),

Престъпления, извършени в условията на домашно насилие – общо 3 309 преписки, (новообразувани 3 048), увеличение с 12,42 % спрямо предходната година.

В заключение административният ръководител на САП Даниела Попова акцентира: „Зад всяка преписка и дело стоят човешки съдби, очаквания и доверие. И те трябва да се решават така, че да гарантират справедливост, законосъобразност и уважение към правата на гражданите, защото именно в това се измерва доверието в нашата институция“.