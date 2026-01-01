В сградата на Софийски районен съд се проведе годишното отчетно събрание на Софийска районна прокуратура (СРП), на което административният ръководител на СРП Марин Малчев представи отчета за 2025 година.

На събитието присъстваха заместник-главният прокурор Магдалена Лазарова, административният ръководител на Апелативна прокуратура-София Даниела Попова и заместникът ѝ Чавдар Железчев, заместник-градският прокурор Десислава Петрова, и.ф. директор на Национална следствена служба Ивелина Христова, заместник-председателят на Софийски районен съд Виолета Парпулова и представители на различни структури към МВР.

„Тук сме, за да дадем честна оценка на труда, на усилието, на напрежението, което всички ние понесохме и на резултатите, които постигаме заедно. Софийска прокуратура не е просто най-натоварената районна прокуратура в страната, тя е мястото, в което всеки ден се срещат най-високите обществени очаквания, най-сложните казуси и най-голямата отговорност“, каза Марин Малчев при откриването на отчетното събрание.

Той заяви, че данните от отчета на СРП за 2025 г. за противодействието на престъпността сочат ясни положителни тенденции.

На територията на София през 2025 г. са регистрирани 16 818 престъпления при 18 755 през 2024 г., а разкритите са 6 156 при 6 126 година по-рано, което са 43,45% на разкриваемост, а при кражбите тя достига 50,71%. Обобщените данни в доклада показват намаляване на взломните кражби и посегателствата върху моторни превозни средства. „Това означава не просто по-добра статистика. Това означава повече сигурност за гражданите и по-видим резултат от общите усилия на прокуратурата и разследващите органи“, заяви Марин Малчев.

През 2025 г. в Софийска районна прокуратура са наблюдавани 50 984 преписки, от които са решени 48 920, сочат данните в отчета. Наблюдаваните наказателни производства са 57 499, като средно на един прокурор се падат 294,7 наблюдавани досъдебни производства и 106,7 участия в съдебни заседания.

ВСС избра Марин Малчев за ръководител на Софийската районна прокуратура

Данните в докладва показват, че през 2025 г. прокурорите при СРП са приключили 16 840 досъдебни производства, като от тях 16 786 са се приключили в законов срок, а 40 678 досъдебни производства са решени от прокурор в срок до един месец.

През 2025 г. са заведени общо 2061 преписки и досъдебни производства, свързани с престъпления, извършени в условията на домашно насилие, като новообразуваните досъдебни производства са 764, което бележи ръст спрямо предходните години, като в сравнение с 2023 г. този ръст е значителен – 57,20 %. Решени са 851 досъдебни производства и прокурори при СРП са внесли 112 обвинителни акта за престъпления, извършени в условията на домашно насилие. На 383 лица са повдигнати обвинения.

Марин Малчев официално пое ръководството на Софийската районна прокуратура

Образуваните в съда дела по въведени прокурорски актове през 2025 г. са 3156 при 2878 за 2024 г. и 2506 за 2023 г. Обвинителните актове са 2 387, като осъдените и санкционирани лица с влезли в сила съдебни актове са 2 652. От тях 599 са с наложено ефективно наказание „лишаване от свобода“.

В края на отчетното събрание административният ръководител на СРП благодари на прокурорите и служителите на прокуратурата за труда и професионализма им и заяви, че и през следващите години Софийска районна прокуратура ще продължи да работи активно с цел противодействие на престъпността и защита на сигурността, правата и законните интереси на гражданите.