Единодушно с осем гласа "за" Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) избра прокурор Марин Малчев за административен ръководител на Софийската районна прокуратура.

От близо половин година Малчев беше изпълняващ функциите районен прокурор на София. Той бе и единствен кандидат да оглави СГП.

Това е втора процедура за избор, след като първата се провали. Софийската районна прокуратура е без титулярен ръководител от началото на 2024 г., когато тогавашният районен прокурор Невена Зартова подаде оставка. Тя напусна шефското място след разразилия се скандал за група за влияние в съдебната система, начело на която е бил убития Мартин Божанов-Нотариуса.

Светлана Митова от Върховната касационна прокуратура застана временно начело на СРП, а през юли 2025 г. тя беше сменена от Малчев. На 19 ноември 2025 г., по негова молба, Прокурорската колегия на ВСС го освободи от административната длъжност и го назначи за редови обвинител в ОП-София.

Кой е Марин Малчев

Марин Малчев има дългогодишна кариера в съдебната система като прокурор. Той започва професионалния си път като следовател, а по-късно преминава в прокуратурата. Работил е в Софийска районна прокуратура, където е придобил значителен опит в разследването и процесуалното ръководство.

По-късно заема ръководни позиции в Софийска градска прокуратура, включително като заместник-градски прокурор. През годините Малчев е работил по множество знакови дела, свързани с икономически престъпления, корупция и организирана престъпност. Бил е сред кандидатите за главен прокурор.