Съгласно Кодекса на труда Националният съвет за тристранно сътрудничество се състои от по двама представители на Министерския съвет, на представителните организации на работниците и служителите и на работодателите. Националният съвет за тристранно сътрудничество се ръководи от заместник министър-председател.

Във връзка с Указ № 57 на президента на Република България за назначаване на служебно правителство от 19 февруари 2026 г. се определят представителите на правителството в Националния съвет за тристранно сътрудничество.

С решение на Министерския съвет за нови представители са определени Андрей Янкулов - заместник министър-председател и министър на правосъдието, и Хасан Адемов - министър на труда и социалната политика.