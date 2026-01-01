Финансовият министър Георги Клисурски съобщи на брифинг пред журналисти, че на заседанието на МС е приет проекта на т. нар "удължителен закон за бюджет".

"Предоставяме възможност при последващо приемане от НС удължителният закон да действа не до 31 март, а до приемане на следващия редовен бюджет за 2026 година, така осигуряваме непрекъсваемост в работата на държавата" , каза той.

Клисурски заяви, че премиерът Андрей Гюров го е помолил да се събере информация от всички министерства за всички договори за обществени поръчки. "Същественият анализ тепърва предстои, целта е защита на публичния интерес, защита на конкуренцията и всеки един евроцент да бъде използван по предназначение", обясни той.

Клисурски каза още, че има обществена поръчка за 500 млн. евро за мантинели. "Поддръжката и нови мантинели по цялата републиканска пътна мрежа - там има сериозни съмнения за неправомерни решения, има съмнения за цените, на които са избрани изпълнителите", обясни той и допълни, че се предприемат спешни действия за установяване на потенциални проблеми.