Очаквам в Турция да има отново огромна избирателна активност и нищо да не повлияе на гласовете за ДПС там, това заяви лидерът на МЕЧ Радостин Василев в кулоарите на парламента по повод преодоляното вето на президента за Изборния кодекс и повторното приемане на второ четене на оспорените промени. Той обвини за гласуването депутатите от "Възраждане", в частност лидерът им Костадин Костадинов, както и 8 депутати от БСП, като определи ситуацията като "поръчка от Борисов и Пеевски".

"Нашият законопроект беше само там да бъде ограничено гласуването до 20 секции, а не в другите държави. Нашите мотиви дори "Възраждане" не възприеха. За мен пътят им по този начин с услуга към Новото начало и трима от тях, които уж се объркаха при прегласуването, няма как да печелят доверие. Ние сме против (преодоляване на ветото и приемане на промените), защото ограничавайки българите, освен в Турция, но и в другите държави, не се постига нищо с демокрация. Така че щетите са за Костадин Костадинов. Той си мисли, че е постигнал успех, но вместо а си изпише вежди, сега ще разбере, че си избоде очите, защото загуби хората, които гласуваха за "Възраждане" в цяла Европа. Те са втора политическа сила в САЩ, Великобритания", посочи Василев.

"Освен това с тези три гласа от Ново начало плюс два от независимите - единият от Ново начало, другият Чорбанов, видяхте, че те го направиха, както и тези 8 души от БСП, които не спазиха партийното нареждане на Изпълнителния им съвет. За мен тези 8 души трябва да бъдат изключени", призова лидерът на МЕЧ.