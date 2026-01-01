Позицията ни беше изразена по време на всички дебати, няма нужда да я повтаряме, това заяви Искра Михайлова от "ДПС-Ново начало" в кулоарите на парламента, след като в зала депутатите със 126 гласа отхвърлиха ветото на президента за промените в Изборния кодекс и ги препотвърдиха отново.

"Единственото, което се случи днес, е, че тъй като залата беше изключително шумна, трима колеги са направили грешка, те ще поправят вота си и ще подадат заявление, за да променят вота си, няма промяна на позицията на тези колеги. Това е техническа грешка, която няма никакво отношение към позицията на "ДПС-Ново начало", посочи тя и уточни, че се касае за Иво Цанев, Николай Златарски и Надя Петрова.

Хамид Хамид допълни, че двама от народните представители въобще не са успели да гласуват по никакъв начин, защото пултовете са блокирали.

"Най-вероятно грешката се дължи на изключително емоционалното ми изказване при прегласуването, което беше обърнато към БСП и най-вероятно това е породило някакво притеснение в колегите, но тяхната воля ще бъде материализирана в писмени заявления до председателя на Народното събрание", допълни Хамид.