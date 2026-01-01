Напрежение и бурни реакции в НС, след като парламентът отхвърли ветото на президента и прие повторно на второ четене оспорените промени в Изборния кодекс (ИК). Стигна се и до изключване на депутати от БСП. Мотивите на държавния глава Илияна Йотова да наложи вето бяха свързани главно с текстовете, които ограничават до 20 броя на секциите извън дипломатическите и консулските представителства в страните, които не са в Европейския съюз.

Окончателно: Парламентът отхвърли ветото на президента за промените в Изборния кодекс

БСП

Ветото на президента Илияна Йотова беше бламирано заради осем народни представители от БСП, заяви лидерът на партията Крум Зарков, като уточни, че те ще бъдат изключени от листите на партията в следващия парламент.

По думите му това са трима министри от кабинета „Желязков“ (Атанас Зафиров, Борислав Гуцанов, Иван Иванов), както и Драгомир Стойнев, Кирил Добрев, Мая Димитрова, Деян Дечев и Петър Кънев.

„Това им поведение е абсолютно неприемливо и те няма да бъдат депутати от БСП в следващия парламент“, категоричен бе той. И благодари на другите депутати от БСП, които са устояли на принципите на партията.

Припомняме, че ден по-рано Изпълнителното бюро на БСП призова народните представители от Парламентарната група на „БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА” да подкрепят ветото на президента Йотова като не приемат повторно оспорените изменения в Изборния кодекс.

"ДПС-Ново начало"

"Единственото, което се случи днес, е, че тъй като залата беше изключително шумна, трима колеги са направили грешка, те ще поправят вота си и ще подадат заявление, за да променят вота си, няма промяна на позицията на тези колеги. Това е техническа грешка, която няма никакво отношение към позицията на "ДПС-Ново начало", посочи тя и уточни, че се касае за Иво Цанев, Николай Златарски и Надя Петрова.

Хамид Хамид допълни, че двама от народните представители въобще не са успели да гласуват по никакъв начин, защото пултовете са блокирали.

"Възраждане"

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов определи президента на България Румен Радев (2017-2026) и „говорителката му“ Илияна Йотова като защитници на Турция, които изпълняват волята на Ердоган.

„Да, очаквах ветото на президента Илияна Йотова да бъде преодоляно. Смятам, че всеки един, който се е клел в парламента да защитава законите и Конституцията, трябваше да гласува в подкрепа на предложенията на „Възраждане“, а не за ветото н говорителката на Радев, както и той самият, влязоха в ролята на защитници на Турция и изпълняваха волята на Ердоган“, каза той.

МЕЧ

"Очаквам в Турция да има отново огромна избирателна активност и нищо да не повлияе на гласовете за ДПС там", това заяви лидерът на МЕЧ Радостин Василев в кулоарите на парламента по повод преодоляното вето на президента за Изборния кодекс и повторното приемане на второ четене на оспорените промени. Той обвини за гласуването депутатите от "Възраждане", в частност лидерът им Костадин Костадинов, както и 8 депутати от БСП, като определи ситуацията като "поръчка от Борисов и Пеевски".