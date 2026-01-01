Ветото на президента Илияна Йотова беше бламирано заради осем народни представители от БСП. Това заяви лидерът на БСП Крум Зарков, като уточни, че те ще бъдат изключени от листите на партията в следващия парламент.

По думите му това са трима министри от кабинета „Желязков“ (Атанас Зафиров, Борислав Гуцанов, Иван Иванов), както и Драгомир Стойнев, Кирил Добрев, Мая Димитрова, Деян Дечев и Петър Кънев.

Коментарът за решението му дойде, след като депутатите отхвърлиха ветото на президента и приеха на второ четене оспорените промени в Изборния кодекс (ИК). Мотивите на държавния глава Илияна Йотова да наложи вето бяха свързани главно с текстовете, които ограничават до 20 броя на секциите извън дипломатическите и консулските представителства в страните, които не са в Европейския съюз.

Окончателно: Парламентът отхвърли ветото на президента за промените в Изборния кодекс

„С това действие те не спазиха нарочно политическо решение на изпълнителното бюро и допринесоха за нарушаването на Конституцията, в която са се клели и гарантира всеобщо и равно изборно право на българските граждани“, коментира Зарков.

„Това им поведение е абсолютно неприемливо и те няма да бъдат депутати от БСП в следващия парламент“, категоричен бе той. И благодари на другите депутати от БСП, които са устояли на принципите на партията.

„С тях ще трябва да преодолеем щетите, които ни бяха нанесени от същите хора. Ние продължаваме напред по друг път“, заключи той.

Припомняме, че ден по-рано Изпълнителното бюро на БСП призова народните представители от Парламентарната група на „БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА” да подкрепят ветото на президента Йотова като не приемат повторно оспорените изменения в Изборния кодекс. Това бе заявено от председателя на Националния съвет на БСП Крум Зарков на пресконференция.

Кои са изключените депутати от „БСП-Обединена левица”?

Атанас Зафиров

БТА

Борислав Гуцанов

БТА

Иван Иванов

БТА / Владимир Шоков

Драгомир Стойнев

БТА

Кирил Добрев

БГНЕС

Мая Димитрова

Дарик Добрич

Деян Дечев

Дарик Сливен, архив

Петър Кънев