Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 68-годишен мъж за отправена закана с убийство с пистолет в условията на домашно насилие.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 22 февруари 2026 г. в град Банкя, обвиняемият П.М. е отправил закана с убийство с газов пистолет в условията на домашно насилие към сина си П. П., това заканване би могло да възбуди основателен страх за осъществяването му.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“.

С постановление на наблюдаващ прокурор П.М. е задържан за срок до 72 часа.

Предстои да бъде внесено в съда искане за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.

През последните месеци Софийска районна прокуратура е привлякла към наказателна отговорност редица лица за подобни престъпления. На 27 май 2025 г. в столичния квартал „Младост“ 1А 34-годишен мъж е бил задържан, след като се е заканил с убийство на две лица, държейки ножове. Подобна ситуация се развива и на 16 юни 2025 г., когато 31-годишният С.Н. е обвинен в нанасяне на телесна повреда и закана за убийство на жена в София, като деянията са квалифицирани като домашно насилие.