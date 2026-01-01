Романът на Рене Карабаш „Остайница“ влезе в дългия списък с номинациите за международната награда „Букър“, съобщава сайтът на престижния литературен приз.

Това е вторият български роман, попаднал в списъка с номинираните, след „Времеубежище“ на Георги Господинов в превод на Анджела Родел, който спечели наградата през 2023 година.

Рене Карабаш е творческият псведоним на българската писателка Ирена Иванова. Романът ѝ „Остайница“ (She Who Remains) е преведен на английски език от Изидора Анжел.

Рене Карабаш, чието истинско име е Ирена Иванова, е родена през 1989 г. Тя е поет, писател, сценарист и драматург. Основател и организатор е на академията за писатели „Заешка дупка“. За романа си „Остайница“ получава националната литературна награда „Елиас Канети“, номинация за Роман на годината от Националния дарителски фонд „13 века България“ и литературна награда „Перото“. Романът е преведен на 15 езика, като бразилското му издание го превръща в първия български роман, който излиза в тази южноамериканска страна.

В края на 2023 г. Мари Врина-Николов печели с превода си на “Остайница” на френски Наградата на френския PEN клуб. Същата година английският превод на Изидора Анжел е отличен с наградата Gulf Coast Translation Prize в САЩ, а в началото на 2025 г. – с престижната награда HEIM на американския PEN клуб. Романът е номиниран и за шведската литературна награда Prisma. „Остайница“ е включен в класацията „21 най-добри предстоящи книги на 2026“ на Service 95, литературния книжен клуб на изпълнителката Дуа Липа.