В Отделението по анестезиология и интензивно лечение към МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ – Смолян, изпълнихме първите процедури с нов портативен ултразвуков апарат за съдове и органи, съобщи началникът на отделението д-р Красимир Събев.

С тази апаратура можем в реално време да визуализираме вените и да поставим венозен път под ултразвуков контрол – по-прецизно, по-бързо и значително по-безопасно. А сигурният венозен достъп е ключът към навременното често започване на животоспасяваща терапия, обясни лекарят.

Ползите са ясни – по-нисък риск от усложнения и повече спокойствие за пациентите и техните близки. Още при първите манипулации днес разликата беше осезаема – както за болните, така и за екипа, отбеляза той.

"Апаратът е дарение от човек с голямо сърце, който пожелава да остане анонимен. Приемаме тази модерна медицинска техника не само с благодарност, но и като израз на доверие, съпричастност и инвестиция в по-доброто здравеопазване за хората в родопския край", заяви д-р Събев.

През декември 2023 г. друго анонимно семейство от Смолян дари 15 инхалатора на Детското отделение в същата Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Братан Шукеров“. Д-р Даниела Дариткова, общопрактикуващ лекар, работеща в отделението, отбеляза, че тази апаратура значително подобрява възможностите за лечение и грижа за най-малките пациенти, като инхалаторната терапия е доказано съвременен и ефективен метод при голяма част от инфекциите на горните дихателни пътища при децата.