Турски изтребител F-16 се разби малко след излитането си рано в сряда, като пилотът е загинал, съобщиха държавните медии, цитирайки министерството на отбраната.

Радиовръзката и проследяващата информация с самолета, който е излетял от Балъкесир в 00:56 ч. (21:56 GMT във вторник), са били изгубени скоро след излитането. Започнала е операция по издирване и спасяване, но само останките на самолета са били открити.

„Причината за инцидента ще бъде установена след разследване на комисията за изясняване на катастрофата“, съобщиха от министерството, като изказаха съболезнования на семейството на пилота.

