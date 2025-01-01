/ iStock

Турски военнотранспортен самолет C-130, излетял от Азербайджан за Турция, се разби днес в Източна Грузия, съобщи турското Министерство на отбраната, цитирано от новинарския сайт „Тюркийе тудей“.

"Един от нашите военнотранспортни самолети C-130, излетял от Азербайджан към нашата страна, се разби край грузинско-азербайджанската граница", посочи ведомството в съобщение в профила си в социалната мрежа "Екс".

Министерството добави, че се провеждат спасително-издирвателни операции в координация с грузинските власти, като не се съобщава колко души са били на борда на самолета и дали има жертви.

„Усилията ни да стигнем до останките продължават в координация със съответните власти. Нека Аллах се смили над нашите мъченици“, каза президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган.

 

 

Президентът на Азербайджан Илхам Алиев изрази съболезнования по повод случилото се, посочвайки, че катастрофата е довела до смъртта на турски военнослужещи.

„Дълбоко ни разтърси новината за катастрофата на военнотранспортен самолет на турските военновъздушни сили, който е излетял от Гянджа и е паднал на грузинска територия, причинявайки смъртта на военнослужещи“, посочи Алиев.

Министерството на вътрешните работи на Грузия потвърди катастрофата, уточнявайки, че самолетът се е разбил на пет километра от грузинската граница с Азербайджан.

Видеозаписи, за които се твърди, че са от катастрофата, показват как самолетът се върти спираловидно, докато се спуска, и оставя след себе си следа от бял дим.

БТА / София Ангелова
