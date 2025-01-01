Турски военнотранспортен самолет C-130, излетял от Азербайджан за Турция, се разби днес в Източна Грузия, съобщи турското Министерство на отбраната, цитирано от новинарския сайт „Тюркийе тудей“.

"Един от нашите военнотранспортни самолети C-130, излетял от Азербайджан към нашата страна, се разби край грузинско-азербайджанската граница", посочи ведомството в съобщение в профила си в социалната мрежа "Екс".

Министерството добави, че се провеждат спасително-издирвателни операции в координация с грузинските власти, като не се съобщава колко души са били на борда на самолета и дали има жертви.

„Усилията ни да стигнем до останките продължават в координация със съответните власти. Нека Аллах се смили над нашите мъченици“, каза президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган.

🇦🇿🇹🇷🇬🇪 TUAF543 | Turkish Air Force C-130 Aircraft tracked departing Ganja earlier today, later signal was lost over Georgian territory. Footage below shows the crash of the same aircraft, currently under verification.#georgia #turkey #plane #turkishairforce #cargo pic.twitter.com/dtIDIULMoE — Turkey Tribune (@TurkeyTribune) November 11, 2025

Президентът на Азербайджан Илхам Алиев изрази съболезнования по повод случилото се, посочвайки, че катастрофата е довела до смъртта на турски военнослужещи.

„Дълбоко ни разтърси новината за катастрофата на военнотранспортен самолет на турските военновъздушни сили, който е излетял от Гянджа и е паднал на грузинска територия, причинявайки смъртта на военнослужещи“, посочи Алиев.

Министерството на вътрешните работи на Грузия потвърди катастрофата, уточнявайки, че самолетът се е разбил на пет километра от грузинската граница с Азербайджан.

Видеозаписи, за които се твърди, че са от катастрофата, показват как самолетът се върти спираловидно, докато се спуска, и оставя след себе си следа от бял дим.