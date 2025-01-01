В периода от 30 декември 2025 г. до 5 януари 2026 г. в НАП ще се извършват дейности по годишно приключване и архивиране на данни за 2025 г. и конфигуриране на информационните системи за работа през 2026 г., включително и дейности, свързани с въвеждане на еврото в България.

В тази връзка на 30 декември в 12:30 ч. ще бъде прекратена възможността да се извършват плащания с дебитни и кредитни карти на ПОС терминали в офисите на НАП, както и през виртуален ПОС на НАП.

Плащания, наредени към НАП в периода 1.01.2026 г. – 4.01.2026 г. ще постъпят по сметките на агенцията в Българска народна банка на 05.01.2026 г.

По тази причина здравноосигурителният статус няма да се актуализира в периода от 1 до 5 януари 2026 г. В този период информацията за здравноосигурителен статус, достъпна чрез електронната услуга от официалната интернет страница на НАП ще бъде актуална по данни, приети в НАП към 31 декември 2025 година включително.

В периода след 12.30 ч. на 30 декември 2025 г. до 05 януари 2026 г. физическите и юридическите лица ще могат да ползват електронните услуги, предоставяни от НАП, с изключение на:

► подаване за заявления за регистрация и дерегистрация по ЗДДС;

► подаване на искане за издаване на документ;

► потвърждаване на издаден персонален идентификационен код (ПИК);

► плащане на задължения за данъци, осигурителни вноски и задължения подлежащи на принудително събиране чрез електронните услуги на НАП;

► подаване на заявление за приоритетно плащане на осигурителни вноски, в това число и за допълнително задължително пенсионно осигуряване;

► подаване на заявление за промяна на избора за осигуряване от допълнително задължително пенсионно осигуряване в професионален пенсионен фонд във фонд "Пенсии" и в универсален пенсионен фонд във фонд "Пенсии" и във фонд "Пенсии за лицата по чл. 69”;

► промяна на имейл и телефон за контакт с НАП през електронната услуга „Управление на достъпи и на контактна информация“.

Допълнителна информация може да получите на сайта на НАП, както и на телефона на Информационния център на НАП - 0700 18 700.