Политическа партия „Българска социалистическа партия“ ще ползва имоти - частна държава собственост в град София за нови десет години и докато отговаря на законовите изисквания за това. Министерският съвет даде съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху тях в полза на централното ръководство на партията и на регионалните й структури в град София за административни нужди.

Централното ръководство на партията продължава да ползва административна и делова сграда на ул. „Позитано“ № 20 в район „Възраждане“, а регионалните й структури - самостоятелни обекти в сграда на ул. „Леге“ № 8-10 в район „Средец“, стаи и предверие в сграда на ул. „Дравски бой“ № 6 в район „Надежда“.

Партията разполага с необходимия финансов ресурс за стопанисването на имотите, предвид което няма да са необходими допълнителни средства от държавния бюджет.

С решението на Министерския съвет се предвижда областният управител на София да разработи механизъм за контрол, чрез който да осъществява периодични проверки за изпълнение на условието, при което се предоставят имотите, и да прилага предвидените в Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост санкции при неизпълнение му. Той ще трябва да включи в договорите задължение ползвателите да прилагат аналитична счетоводна отчетност по отношение на неикономическата дейност, извършвана в имотите, ако се извършва стопанска дейност.