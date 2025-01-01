Осигурени са средства за изплащане на помощи за отопление за близо 346 000 души, стана ясно от правителствената пресслужба.

Правителството прие постановление за вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2025 г. Целта на измененията е да се гарантира финансовото обезпечаване на разходите за помощи за отопление.

Със заповед на министъра на труда и социалната политика Борислав Гуцанов размерът на помощта беше повишен на 606,70 лв. за целия отоплителен сезон от 1 ноември 2025 г. до 31 март 2026 г. Сумата е с 9,6% повече в сравнение с миналата година. Очаква се такава подкрепа да получат 345 900 хора и семейства, а общият размер на необходимите за изплащането й средства да надхвърли 215 млн. лв.

Допълнителният финансов ресурс ще бъде осигурен чрез промени в рамките на утвърдените разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2025 г.