Су Вид – тайната на сочните и крехки ястия в Happy

Открий какво е Су Вид и защо тази кулинарна технология прави месото толкова крехко и ароматно. Научете повече и опитайте Су Вид специалитети в Happy!

Какво е Су Вид – тайната на перфектното готвене под вакуум

В света на модерната кухня има една технология, която променя начина, по който разбираме вкуса, текстурата и сочността на храната – това е готвенето Су Вид (Sous Vide)...

Принцип на готвенето под вакуум

Методът Су Вид се основава на просто, но изключително прецизно правило: вместо висока температура за кратко време – ниска температура за по-дълго...

Технологията стъпка по стъпка

1. Подготовка на храната – избор на висококачествени суровини, предварителна обработка и равномерно овкусяване с подправки, съобразени с готвенето Су Вид.

2. Вакуумно опаковане – храната се поставя във вакуумна торбичка и се запечатва.

3. Готвене във водна баня – потапяне на пакета в уред за Су Вид.

4. Запечатване (Searing) – за кратко на грил или тиган.

Защо месото става толкова крехко

Основната тайна на метода е контролът на температурата. При стандартно готвене месото често губи сочност, защото се пресготвя.

Равномерно готвене всеки път

При метода Су Вид всяка част от продукта се готви еднакво добре, благодарение на вакуумните пакети и прецизния контрол на температурата.

Запазване на сокове и аромати

Вакуумното готвене не позволява на соса да се изпари или окисли. Всички вкусове и важни хранителни вещества се запазват. При бавното готвене на ниска температура колагенът в месото се разгражда постепенно до желатин, което прави текстурата по-крехка, сочна и придава плътност и вкус на ястието.

Какви храни се приготвят със Су Вид

„Су вид е метод за готвене, при който могат да се приготвят различни храни – месо, големи парчета с или без кост, риба и зеленчуци. Всеки продукт изисква специфично време и температура за постигане на най‑добър резултат“.

Предимства пред стандартното готвене

1. Постоянно качество; контролирано и безопасно готвене (колко плавно може да се направи, ястието няма как да бъде пресготвено.

2. Запазени хранителни вещества

3. Интензивен вкус

4. По-кратко време за довършване

5. Безопасност

Професионална техника във вашата чиния

В Happy използваме тази технология, за да предложим на гостите си висок стандарт и истинско кулинарно преживяване. Повече от 15 години готвим по този начин — най-вече свински ребра и джолани— за да постигнем максимална крехкост, сочност и вкус.

Безопасно ли е готвенето на ниска температура

Да, напълно. Продължителната термична обработка унищожава бактерии и осигурява безопасност.

Модерната кухня и Су Вид

Су Вид е философия на готвене – контрол, баланс и уважение към продуктите.

Опитайте Су Вид специалитети в Happy

В нашите ресторанти вече можете да опитате ястия, приготвени по метода Су Вид – ароматни и с крехка и сочна текстура.

Често задавани въпроси

· Храната варена ли е, след като се готви във вода?

Не. Храната е във вакуумна торбичка и не влиза в контакт с водата.

· Защо месото, готвено на Су Вид, има нужда от запечатване накрая?

За да се получи апетитна коричка и усилен аромат чрез реакцията на Майяр.