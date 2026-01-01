Заплатите в частния сектор в Гърция през миналата година са били средно 1362,66 евро бруто, което е увеличение с 20 евро спрямо 2024 г., докато средната заплата на пълно работно време се е повишила до 1516 евро спрямо 1478 евро година по-рано (увеличение с 37 евро). Това съобщи eKathimerini.

Като цяло през 2025 г. един от всеки трима работници в южната ни съседка е получавал заплата под 1000 евро бруто месечно, докато шест от всеки десет са получавали до 1200 евро.

Всъщност значителното увеличение на минималната работна заплата през последните години доведе до осезаеми промени сред работниците, получаващи до 1500 евро. Така, макар че 61% от служителите в частния сектор са получавали между 801 и 1500 евро както през 2024 г., така и през 2025 г., броят на получаващите между 800 и 1000 евро бруто е намалял с 46% през 2025 г. спрямо предходната година, а служителите със заплати между 1001 и 1 500 евро са се увеличили с 54%.

Както се вижда от годишните данни на системата Ergani (извлечени от аналитичните периодични декларации на работодателите), в Гърция малките предприятия, които наемат от един до 10 служители, са преобладаващи - 88% (267 245). Броят им се е увеличил с 2805 (+1,06%) за една година.

Всички частни предприятия, които имат служители по трудови правоотношения, са 304 568, а заедно с техните клонове, разположени в различни региони от седалищата им, достигат 355 509.

Служителите на трудови договори в частни фирми са 2 460 720, което представлява увеличение с 70 563 души или 2,95% спрямо 2024 г. Показател за размера на предприятията в гръцката икономика е фактът, че има само 10 компании с 3000–4000 служители (девет през 2024 г.), както и още 19 компании с над 4000 служители. 1,7% от всички предприятия с над 50 служители концентрират 47,24% от общия брой на заетите.

Най-голямата група - 750 113 души или 29% - работи в 937 предприятия, всяко от които има над 250 служители. Следват 681 535 служители (26,30%), заети в 35 910 предприятия с 10–49 служители. Значителен е и броят на работниците – 395 485 души или 15,26%, заети в много малки предприятия с до четирима служители.