84-годишната Нанси Гътри, майка на Савана Гътри, една от водещите на Today Show, е в неизвестност. Това съобщи HindustanTimes. За последно тя е била видяна в дома си на 31 януари 2026 г., след което е подаден сигнал за изчезването ѝ. Официални лица заявиха, че Нанси е била отведена против волята си, докато е спяла.

В интервю за US Weekly шерифът на окръг Пима Крис Нанос разкри, че Ани Гътри - по-голямата сестра на Савана - е била последният човек, който е видял Нанси. По думите на Нанос семейството е вечеряло между 21:30 и 21:45 ч., което дава на разследващите отправна точка за изясняване на хронологията.

Шерифът посочи, че Ани е споделила, че майка ѝ не е демонстрирала необичайно поведение. Нанси е била и в добро здравословно състояние. Едва в 11:00 ч. на следващия ден семейството разбрало, че възрастната жена е изчезнала.

„В момента екипът за разследване на убийства е на мястото и извършва оглед“, заяви Нанос.

БТА / АП / Evan Agostini

Шерифът заяви, че няма индикации Нанси да е била набелязана заради името си.

„Вярвам, че тя е била отвлечена, да. Тя не си е тръгнала сама. Не е напуснала доброволно“, каза той пред „Си Би Ес“ и добави, че разследващите ще се опитат да установят дали Гътри е била следена или тормозена.