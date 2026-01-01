Германската полиция арестува заподозрян за убийството на американската туристка Ейми Лопез, извършено преди 32 години, заяви германската прокуратура днес, цитирана от ДПА.

Германски гражданин на 81-годишна възраст беше задържан вчера в апартамента му в западния германски град Кобленц, където Лопез беше открита мъртва в близост до крепостта Еренбрайтщайн на 26 септември 1994 година. Лопез, която е била на възраст от 24 години към момента на убийството, е била намерена “до голяма степен съблечена“ и със “сериозни травми в областта на главата, множество прободни рани в горната част на тялото и следи от удушаване“, заявиха прокурорите в Кобленц. Според по-ранна информация на полицията американската гражданка е била жертва и на сексуално насилие.

Случаят представляваше трудност за разследващите в продължение на години, преди да успеят да открият следи от мъжка ДНК по доказателствата през 2024 година, когато преглеждали случая с помощта на съвременни методи. През септември миналата година разследващите публикуваха снимки на вещи, които извършителят може да е взел от жертвата.

Следователите заявиха също, че смятат, че заподозреният е действал сам и не е познавал жертвата лично, но може да има предистория на престъпления, при които е използвал сила или на престъпления от сексуално естество.